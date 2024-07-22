بعد هروبه من السجن قبل أيام.. "كيكو" في قبضة الأمن العراقي

2024-07-22 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بالقبض على متهم هرب من سجنه قبل أيام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذي تمكن من الهرب من مركز شرطة الشعيبة في البصرة والملقب بـ(كيكو)".

وكان مصدر مصدر أمني، أفاد يوم الثلاثاء الماضي 17 تموز 2024، بهروب موقوف ملقب بـ(كيكو) من مركز شرطة الشعيبة في البصرة، إلى جهة مجهولة.

و(كيكو) متهم بسرقة أموال الدولة، بحسب المصدر.