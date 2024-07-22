وزير الداخلية: خطر المخدرات يتزايد بقوة ونحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق هذه الآفة

2024-07-22 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن خطر المخدرات يزداد بقوة، لافتاً الى الحاجة لوثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات.

وقال الشمري، في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العاصمة بغداد ترحب بالأشقاء والأصدقاء وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات"، مبيناً أن "آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا".

وأضاف، أن "خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات".

وشدد الشمري، على "ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات"، مبيناً أن "من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر".

وأشار إلى، أن "وزارة الداخلية شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات"، مؤكداً أن "العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات".

ولفت إلى، أنه "تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات".