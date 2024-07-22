2024-07-22 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الإثنين (221 تموز 2024)، عن تنفيذ ما أسماه "اوسع توغل عسكري" في حوض نهر ديالى بناءً على أوامر مباشرة من بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" بناءً على تعليمات مباشرة مع العمليات المشتركة بدأت قطعات عسكرية مشتركة بدعم من طيران الجيش بتنفيذ أوسع عملية توغل من ثلاثة محاور في حوض نهر ديالى ضمن ثلاث مناطق في دائرة بساتين العيط المطلة على ضفاف النهر من الجزء الغربي والشرقي بشكل مباشر".

واضاف ان" التوغل والذي يمتد لـ 9 كم، في العمق ياتي ضمن ستراتيجية انهاء اي مضافات داعشية وتعقب ما تبقى من خلايا داعش، مؤكدا العثور على 3-4 مضافات قديمة تم تدميرها مع اعادة الانفتاح من خلال الجرافات لفتح سلسلة من الطرق الزراعية لخلق مرونة لحركة الارتال العسكرية وسط بساتين مترامية وشاسعة".

واشار المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته، الى ان" العملية تأتي من اجل منع تكوين أي مأوى لخلايا داعش والانتقال بالاوضاع الامنية الى مرحلة مختلفة".