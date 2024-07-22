القبض على متهمين اثنين بـ "الدكة العشائرية" في ميسان

2024-07-22 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، القبض على متهمين اثنين بـ "الدكة العشائرية" في احد مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تلقت اخبارا حول تعرض منزل احد المواطنين لحادث إطلاق النار ضمن قاطع البلدة في منطقة حي الحسن العسكري، وبعد استحصال الموافقات القضائية وبدلالة المشتكي تمت مداهمة منزل المتهمين والقبض عليهما"، مبينة انها "ضبطت بحوزتهما بندقيتين كلاشينكوف داخل المنزل".

واضافت أنه "تمت إحالة المتهمين إلى مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصوليا بغية إحالتهما إلى القضاء".