2024-07-22 12:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن متغيرات جديدة سيشهدها دوري نجوم العراق للموسم المقبل فيما يخص مدربي الفرق المشاركة بالدوري.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد يسمح للمدرب أن يقود فريقا واحدا فقط خلال الموسم"، موضحاً أنه "لا يحق لأي مدرب تدريب أكثر من فريق خلال الموسم الواحد، سيما بعد ان شهدت المواسم السابقة عملية استقالة واقالة المدربين بشكل كبير جداً".

واشار الى انه "في حال إقالة أو إستقالة المدرب ، يحق له الذهاب للعمل مع فرق الدرجات الأدنى".

واكد الزاملي ان "الاتحاد الزم كل ناد يتعاقد مع مدرب بأن يمتلك شهادة البرو وهي أعلى شهادة للمدربين".

يذكر أن دوري الموسم المقبل سينطلق في الحادي والعشرين من شهر ايلول المقبل بمشاركة عشرين نادياً.