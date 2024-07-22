ربعها لنساء.. كركوك تسجل 367 حالة وفاة طبيعية وجنائية في 6 أشهر

2024-07-22 12:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يومالاثنين، عن تسجيل 367 حالة وفاة طبيعية وأخرى بحوادث جنائية مختلفة خلال النصف الأولمن العام الحالي.

وقال مدير قسم الطب العدلي حسين حمه علي،لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصائيات الرسمية المسجلة في قسم الطبابة العدلية فيالمحافظة تفيد بـ367 حالة وفاة طبيعية، وجنائية واردة من الجهات التحقيقية ومراكزالشرطة كجرائم قتل وقضايا متعددة".

وبين أن "الحالات المسجلة بواقع 276وفاة من الذكور و91 من الإناث"، مؤكداً أن "أغلب حالات الوفياتجنائية".