المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية للشهر الجاري

2024-07-22 12:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يومالاثنين، عن المباشرة بتمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز/يوليو الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن دائرةالمحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهرتموز/ يوليو الجاري.

ودعتوحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى إرسالمخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزامبجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة كافة.