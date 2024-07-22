المباشرة بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تموز

2024-07-22 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأثنين، المباشرة بتمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز. وذكرت الوزارة في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، إن دائرة المحاسبة، باشرت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز الجاري. ودعت وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى ارسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة.