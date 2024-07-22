2024-07-22 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع معدل التضخم في الكويت على أساس سنوي في يونيو من العام الماضي. أظهرت بيانات من الدائرة المركزية للإحصاء اليوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي في دولة الكويت ارتفع بنسبة 2.84 ٪؜ على أساس سنوي في يونيو. على أساس شهري ، ارتفع التضخم بنسبة 0.22٪؜. وتفسر البيانات هذه الزيادة بزيادة الأسعار في مجموعات المؤشر، بقيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5.60٪؜ ، تليها أسعار الملابس والأحذية بنسبة 5.58 ٪؜. وتلي هذه القائمة زيادة في إنتاج السجائر ومنتجات التبغ بزيادة سنوية قدرها 0.15 ٪؜. وعلى أساس شهري ، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 0.22 ٪؜ ، مدفوعا بزيادة في أسعار 10 مجموعات رئيسية ، بقيادة الرعاية الصحية ، بنحو 0.99 ٪؜ ، في حين استقرت أسعار السجائر ومنتجات التبغ ومجموعات الاتصالات.