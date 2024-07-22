2024-07-22 12:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أنشأت وزارة العدل مدناً إصلاحية في أربع محافظات، بينما ستفتتح سجنا نموذجيا في محافظة واسط خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان” إنه “تمت المباشرة بمدن إصلاحية نموذجية، مشيراً إلى الوصول لمراحل متقدمة في مدن البصرة، والديوانية، والموصل والسماوة”. وأضاف أن “المدن خصصت أموالها من […]

ظهرت المقالة العدل تنشئ مدناً إصلاحية في أربع محافظات وأولها في البصرة أولاً على ايشان.