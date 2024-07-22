تراجع اسعار الدولار بعد انسحاب بايدن من السباق الانتخابي

2024-07-22 12:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجع الدولار اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، في رد الفعل الأولي على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه ليمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر يخوض السباق أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

واستقر اليوان الصيني إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر فائدة رئيسي.

وانخفض الدولار 0.08% إلى 157.38 ين في المعاملات الآسيوية المبكرة، في حين صعد اليورو 0.11% إلى 1.0895 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.2931 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.08% إلى 0.6691 دولار.

واستقر الدولار عند 7.2881 يوان في المعاملات الخارجية.

المصدر: وكالات