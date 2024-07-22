100 مليون تفسد خطة برشلونة

2024-07-22 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، بان نادي برشلونة خسر حظوظه في التعاقد مع أحد أهدافه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت"، ان "فريق برشلونة فقد خطط لاستعادة تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان، لكن المنافسة القوية على الصفقة حولت البارسا للاكتفاء بدور المتفرج فقط"،

وأشارت إلى أن "باريس كان يتجه لتجديد إعارة سيمونز مع لايبزيج، قبل أن يقتحم بايرن ميونخ، الصفقة، ويعرض 70 مليون يورو"، موضحة أن "باريس ينتظر وصول أول عرض رسمي من مانشستر يونايتد لضم سيمونز، والذي سيبلغ 100 مليون يورو".

المصدر: وكالات



