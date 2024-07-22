السوداني يتابع الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرات الرياضية الثلاث

2024-07-22 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تابع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين (22 تموز 2024)، الإجراءات الخاصة بالمبادرات الرياضية الثلاث التي أطلقها سيادته في شهر حزيران الماضي مع مستشاريه لشؤون الرياضة.

وشدد السوداني بحسب بيان مكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، خلال استقباله مستشاريه لشؤون الرياضة خالد عبد الواحد كبيان وإياد بنيان على "الاستمرار بمتابعة احتياجات بعثة العراق الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس، وتقديم جميع التسهيلات والرعاية لها، ولاسيما المنتخب الكروي الأولمبي. وكذلك دعم المنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة، والمتعلقة بالتصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أطلق في شهر حزيران الماضي، ثلاثة مشاريع تأسيسية في قطاع الرياضة، من أجل تطوير الواقع الرياضي، هي مشروع (البطل الأولمبي)، المشتمل على إعداد لاعبين أبطال مؤهلين للمشاركة في أولمبياد 2028، و2032، لتحقيق هدف الحصول على أوسمة أولمبية، والمشروع الثاني دعم استضافة (أولمبياد الشباب لغرب آسيا للألعاب الفردية)، أما المشروع الثالث فيشتمل على تخصيص موازنة للاتحادات الأولمبية لاستكمال منشَآت البنى التحتية ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والخاصة بالسنة المقبلة.