الإطار التنسيقي يجتمع مساء اليوم لمناقشة 6 ملفات- عاجل

2024-07-22 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، إن الإطار التنسيقي سيناقش 6 ملفات ابرزها ما يتعلق بتشكيل حكومة ديالى مساء اليوم.

وقال الهلالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الظروف مؤاتية لعقد اجتماع للاطار التنسيقي مساء اليوم بحضور قياداته وقد تم الاستعداد للاجتماع منذ ايام لمناقشة 6 ملفات حيوية ابرزها عقدة ديالى كونها محصورة بالاطار واهمية السعي لحسم منصب المحافظ من خلال التوافق بين بدر وائتلاف دولة القانون".

واضاف ان" مشكلة كركوك والاجتياح التركي والقوانين في مجلس النواب وبعض الاشكاليات في المحافظات ستكون حاضرة في اجتماع الاطار التنسيقي، مؤكدًا وجود سعي جاد لحسم ملف ديالى باسرع وقت ممكن والمضي في توافق يقود الى تشكيل الحكومة المحلية".

واشار الهلالي الى، ان" الاطار التنسيقي سيصدر بيانًا من اجل توضيح ما تم التوصل اليه من قرارات حيال الملفات التي طرحت خلال الاجتماع".