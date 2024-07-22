الاستخبارات تطيح بـ 18 تاجرا ومروجا للمخدرات في ثلاث محافظات

2024-07-22 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، الإطاحة بـ 18 تاجرا ومروجا للمخدرات في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بواجبات منفصلة وعبر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارزها في بغداد التابعة الى المديرية انفاً من إلقاء القبض على (14) مطلوبا من تجار ومروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة".

واضافت ان "المتهمين صادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة من الكريستال والماريجوانا وادوات تعاطي بالاضافة إلى مبالغ مالية تم مصادرته المواد واحاله المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص".

وتابعت المديرية أن "مفارزها في باب تمكنت من الإطاحة بأربعة من تجار مخدرات في محافظتي بابل والديوانية بالجرم المشهود، عثرة بحوزتهم على مواد مخدرة كانوا يرومون بيعها في محافظة بابل"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".



