بعد 5 ايام على وفاتها.. العثور على جثة فتاة "متفسخة" داخل منزلها في ديالى

2024-07-22 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، بالعثور على جثة فتاة "متفسخة" داخل منزلها بعد 5 أيام على وفاتها في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية عثرت على جثة فتاة (متفسخة) داخل منزلها بعد 5 أيام على وفاتها في منطقة حي العصري وسط قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وأضاف أنه "تم الوصول الى الجثة بعد بلاغ عن خروج رائحة غريبة من المنزل"، مبينا ان "الفتاة المتوفية كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة".