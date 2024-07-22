2024-07-22 15:48:10 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، توضيحاً بشأن صرف رواتب متقاعدي منتسبي الجيش السابق. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “وزارة المالية لم تدرج أي تخصيصات مالية ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2024، لصرف رواتب المتقاعدين من منتسبي الجيش السابق”. وأكدت على “عدم وجود أي مخاطبات واردة إلينا من وزارة المالية حول حساب […]

ظهرت المقالة الدفاع تنفي صرف رواتب لمتقاعدي الجيش العراقي السابق: لا تخصيصات لهم في الموازنة أولاً على ايشان.