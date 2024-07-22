2024-07-22 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أكدت وزارة النقل، اليوم الاثنين، أن أتمتة الوكالات البحرية حققت 4 منافع بينها رفع الإيرادات والحد من التلاعب.

وقال مدير الإعلام والاتصال بالوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة للنقل البحري قامت بأتمتة الوكالات البحرية والتي تتضمن أوامر تسليم البضاعة للمستفيد في الموانئ وكذلك مستندات شحن البضاعة الـManifest"، مؤكداً أن "تلك المعاملات جميعها أصبحت إلكترونية".

وأوضح، أن "هذه الآلية أسهمت بالحد من التلاعب وأيضاً قللت التداول المالي اليدوي بنسبة 98 بالمئة، فضلاً عن رفع الإيرادات ومنع حدوث الأخطاء"، منوهاً بأن "‏الشركة مستمرة في أتمتة المفاصل الأخرى منها الإدارية والمالية وإجراءات صحة الصدور وما شابهها".

وبشأن أرباح الشركة لعام 2023، ذكر الصافي، أن "أرباح الشركة للعام الماضي، بلغت 45،742،459،426 ديناراً، فيما بلغت الأرباح للعام 2022 (37،424،011،665) ديناراً".

ولفت، إلى أن "الشركة حققت إيرادات مالية ضخمة في العام 2023، إذ بلغت 216،951،924،618 ديناراً، مقارنة بإيرادات عام 2022 والتي بلغت 174،450،363،717 ديناراً، وبفارق 42,501,560,901 دينار".