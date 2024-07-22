الزراعة تعلن بالأرقام كميات اللقاحات والأدوية البيطرية المستوردة وكلفتها الإجمالية

2024-07-22 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل كميات اللقاحات والأدوية المستوردة خلال عامي 2023 و2024، فيما كشفت عن كلفها المالية.

وقال مدير قسم المذاخر والتجهيزات في دائرة البيطرة، زيد الهلالي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرتنا استطاعت توفير اللقاحات والأدوية البيطرية ومختلف المستلزمات الطبية خلال عامي 2023 و2024، بعد انقطاعها منذ عام 2017 إلى 2023 لأسباب عديدة، منها عدم توفير التخصيصات المالية اللازمة، وأزمة مرض كوفيد".

وأشار إلى، أنه "تم توفير اللقاحات، منها توفير 3 ملايين لقاح Brucella للأغنام، و 360 ألف جرعة Brucella للأبقار، و9 ملايين جرعة لمرض التهاب الجلد العقدي، و2 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية"، مبيناً أن "كلفة اللقاحات بلغت 18 ملياراً و500 مليون دينار".

وأضاف، أن "الدائرة عملت على توفير 760 ألف علبة دوائية مختلفة الأنواع، حيث بلغت كلفتها 4 مليارات دينار، فضلاً عن توفير 75 ألف غالون لمكافحة حشرة القراد الناقل لمرض الحمى النزفية، بكلفة 3 مليارات ونصف المليار دينار، إضافة إلى توفير تجهيزات أخرى، منها البدلات الوقائية والأجهزة المختبرية والسونارات والأدوات الجراحية المختلفة".

وأكد، أن "كوادرنا مازالت مستمرة بحملات اللقاحات والعلاجات، بدعم كامل من وزير الزراعة عباس جبر العلياوي والوكيل الفني".