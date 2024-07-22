2024-07-22 15:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بإنشاء مقلع خلافاً للقانون وبيع "الأتربة"دون موافقات رسمية، فيما رصدت منح قرض بقيمة 50 مليار دينار لتشييد مجمع سكني علىأرض مرهونة للدولة، في كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، أن فريق عمل مؤلف من محققي وموظفي مكتب تحقيق كربلاء، انتقل إلى صحراءالأخيضر في منطقة الرزازة، وتمكن من ضبط متهم متلبس بالجرم المشهود أثناء شروعهبسرقة الأتربة وبيعها عبر معمل ومقلعٍ تم إنشاؤه خلافا للقانون؛ لبيع الموادالإنشائية بدون موافقات أصولية.

وبينت أن المقلع يُدار من قبل المتهم دونعقد مبرم مع المحافظة، مشيراً إلى أن الفريق الذي انتقل إلى المقلع بإسناد وتنسيقمع قوات إنفاذ القانون تمكن من ضبط المتهم مع وصولات خاصة بالمعمل وسلاح نوع مسدسوأربع عشرة آلية مختلفة الأنواع والاستعمالات، مؤكدة أنه تم إيداعها لدى أحد مراكزالشرطة؛ للتحفظ والتحرز عليها، فيما قرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهم.

وأشارت الهيئة إلى أنه في عملية أخرىتمكن الفريق من ضبط مخالفات في هيئة استثمار كربلاء لموافقتها على منح قرض بقيمة 50مليار دينار لإحدى الشركات المنفذة لمشروع إنشاء مجمعٍ سكني، ووضع إشارة الرهنالتأميني عليه لمصلحة المصرف العقاري، على الرغم من أن العقار محجوز لمصلحة دائرةعقارات الدولة في المحافظة؛ لحين تنفيذ المستثمر التزاماته، بسبب تدني نسب الإنجازالتي وصلت إلى 55%.

ولفتت إلى أن المصرف العقاري في كربلاءلم يتخذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر؛ لعدم قيامه بتقديم سندات عقارية لكلوحدة سكنية منفصلة بغية إيقاع الحجز عليها حسب التعليمات الصادرة من الإدارة العامةللمصرف بعد انتهاء مدة 180 يوماً الممنوحة للمستثمر.

وتابعت الهيئة أن المصرف قام بصرف مبلغ 27ملياراً 305 ملايين دينارٍ للمستثمر، على الرغم من عدم تسليم المستفيدين وحداتهمالسكنية، فضلا عن قيام مصرف الرشيد الفرع الرئيس بمنح المستثمر قرضاً بقيمةمليارين و300 مليون دينار، لافتة إلى أن الأرض المخصصة للمشروع مثقلة بإشارة عدمالتصرف، إضافة إلى وجود تضارب على أرض المشروع من قبل المستثمر من خلالالقرض الممنوح له.