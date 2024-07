العراق ينفذ حكم الإعدام بحق 10 إرهابيين في سجن الناصرية

2024-07-22 16:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نفذت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام شنقاً بحق 10 إرهابيين مدانين بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار. وأكد مصدر أمني مطلع أن فريقاً من وزارة العدل أشرف على تنفيذ الأحكام بعد استنفاد جميع طرق الطعن القانونية ومصادقة رئيس...

