ذي قار تتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية وعواصف ترابية

2024-07-22 16:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية إرتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة بمحافظة ذي قار خلال اليومين المقبلين، لتصل إلى 48 درجة مئوية، وذلك بسبب تأثير المنخفض الجوي القادم من شبه الجزيرة العربية. وبحسب تقرير للأنواء الجوية فقد تم التحذير من احتمالية حدوث عواصف ترابية في بعض المناطق، نتيجة الرياح...

