2024-07-22 16:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اندلع حريق في إحدى المولدات الكهربائية الأهلية وسط قضاء الشطرة، مما تسبب في خسائر مادية في موقع المولدة وأحد المنازل المجاورة. وأكد قائممقام القضاء، حيدر غالب لشبكة أخبار الناصرية، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى، مشيراً إلى...

The post حريق يلتهم مولدة كهرباء في قضاء الشطرة ويسبب خسائر مادية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.