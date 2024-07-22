البرتغالي فيرنانديز يدخل ضمن اهتمامات سان جيرمان

2024-07-22 17:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، عن وضع باريس سان جيرمان، البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، ضمن قائمة اهتماماته.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن مصادرها أن "باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات برونو فيرنانديز، واستفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد معه".

وأضافت ان "بايرن ميونخ يعد منافسا لباريس سان جيرمان، على صفقة برونو فيرنانديز".

المصدر: وكالات