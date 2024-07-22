2024-07-22 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد حاكم ولاية إلينوي جاي روبرت بريتزكر، اليوم الاثنين، ضرورة “هزيمة” دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعدما وصفه بـ “المجرم”. وقال حاكم ولاية إلينوي: “أعلن تأييدي ترشح كامالا هاريس لمنصب رئيسة الولايات المتحدة”. وأضاف، أن “ترامب مجرم مدان وغير مؤهل ليكون رئيسا للبلاد وعلينا هزيمته على كل المستويات”.

ظهرت المقالة حاكم ولاية إلينوي “يحث” على هزيمة ترامب: مجرم مدان وغير مؤهل ليكون رئيس أمريكا أولاً على ايشان.