2024-07-22 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، استئناف بلاده تصدير الكهرباء إلى العراق اعتباراً من يوم أمس. وقال بيرقدار في منشور على منصة إكس: “اعتباراً من يوم أمس، استأنفنا تصدير الكهرباء إلى العراق الذي سنساهم معه في ازدهار وسلام منطقتنا من خلال مشروع طريق التنمية”. وأضاف: “من خلال الاستثمارات التي سنقوم بها، […]

ظهرت المقالة تركيا تعلن “استئناف” تصدير الكهرباء إلى العراق: سنسهم معه بازدهار منطقتنا أولاً على ايشان.