2024-07-22 17:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الإثنين، إن الشركة ستبدأ “إنتاجا منخفضا” لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخليا في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024. وذكر ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية “تأمل” رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026. وكان ماسك قد قال...

The post ماسك يحدد “موعد” استخدام تسلا روبوتات شبيهة بالبشر appeared first on شبكة اخبار الناصرية.