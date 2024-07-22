نيوكاسل يستعد لرحيل مدربه صوب منتخب إنجلترا

2024-07-22 18:18:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأكدت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الإثنين، أن نيوكاسل بدأ الاستعداد للاستغناء عن مدربه إيدي هاو خلال الفترة الحالية.وقالت الصحيفة: إن "الماكبيس" يتعامل مع رغبة منتخب إنجلترا في التعاقد مع المدرب إيدي هاو بجدية كبيرة، وحدد البديل المرشح لخلافته.وأضافت، "هاو يتعرض لضغوط كبيرة لاتخاذ قرار سريع بشأن موافقته على تدريب "الأسود الثلاثة"، إذ إنه متردد بين البقاء في سانت جيمس بارك أو خوض تجربة جديدة مع المنتخب الإنجليزي".في المقابل، أشارت إلى أن نيوكاسل وضع المدرب ماوريسيو بوكيتينو في مقدمة المرشحين لتولي تدريب الفريق في حال قرر إيدي هاو الرحيل.وأكدت، أن "المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني لن تكون صعبة، خاصة أنه رحل عن تدريب تشيلسي في مايو (أيار) الماضي، ولا يرتبط بعقد مع أي فريق".