بقصف تركي.. حرائق هائلة تلتهم غابات ومزارع القرويين في العمادية

2024-07-22 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان من قضاء العمادية شمالي دهوك، يوم الاثنين، باندلاع حرائق هائلة في عدد من مناطق بسبب المعارك الدائرة في المنطقة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "حرائق هائلة اندلعت في مناطق متعددة من قضاء العمادية نتيجة للمعارك المستمرة بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني".

واضاف الشهود ان "طائرة مسيرة سقطت اليوم بالقرب من قريتي كاني وميرستكي ما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة في مزارع القرويين بالاضافة الى تدمير عشرات الدونمات من الغابات والحشائش".

وأوضح الشهود أن "أهالي القرى يبذلون قصارى جهدهم لإخماد الحرائق إلا أن التضاريس الوعرة ونقص معدات إطفاء الحرائق يعيق جهودهم والنيران ما زالت مشتعلة حتى الان".

جدير بالذكر أن قرى العمادية شهدت اندلاع حرائق كبيرة يوم 11 تموز الجاري، في مزارع أهالي قرية (سكيري)، وتدمير مئات الدونمات من الأشجار المعمرة بعد سقوط قذائف مدفعية في محيط القرية نتيجة المعارك الجارية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.