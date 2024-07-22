السوداني يوافق على تمويل النفقات التشغيلية للاتحادات الرياضية

2024-07-22 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يومالاثنين، على إطلاق تمويل النفقات التشغيلية للاتحادات الوطنية الرياضية.

وأكد النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية، خالدگبيان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني، قرر الموافقة على اطلاق تمويلالنفقات التشغيلية متأخرة الصرف للاتحادات الرياضية، وذلك ضمن قانون الموازنةللعام الحالي.

وأوضح گبيان، أن الاتحادات الوطنية الرياضية، أصبحبمقدورها تنظيم البطولات المحلية لمختلف الفعاليات والفئات العمرية، فضلا عن اقامةالدورات التدريبية والتحكيمية، وأيضاً المشاركات الخارجية على مختلف الصعد العربيةوالقارية والدولية.

وأضاف أن "رئيس الوزراء داعم كبير لقطاع الرياضةوحريص تماماً على تلبية متطلبات الرياضيين العراقيين كافة، من أجل تحقيق الإنجازالعالي من خلال المنافسة بشرف وتسجيل أفضل النتائج في المشاركات الخارجية.