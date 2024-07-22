سوداني يقود افتتاحية العراق في أولمبياد باريس

2024-07-22 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سمت لجنة الحكام في دورة الألعاب الأولمبية،الحكم الدولي السوداني محمود إسماعيل حكماً لمباراة العراق وأوكرانيا ضمن منافساتكرة القدم في أولمبياد باريس المقررة بعد غد الأربعاء.

ويفتتح بعد غدٍ الأربعاء، المنتخب العراقي الأولمبيّ،مشواره في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بلقاء منتخب أوكرانيا على ملعب ليونعند الساعة الثامنة مساءً.

ويلعب الأولمبي العراقي، في المجموعة الثانية إلى جانبمنتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.

وللمرة السادسة في تاريخه، تأهل المنتخب العراقي إلىمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسيةباريس.