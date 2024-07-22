تلكؤ مستشفى الهارثة تحت التحقيق وأنظار النزاهة

2024-07-22 18:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

كشف رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2024)، عن توجيه رئيسة لجنة النزاهة والرقابة المالية في المجلس بفتح تحقيق بملف تلكؤ مستشفى الهارثة، بعد زيارته للاطلاع على اعمال المستشفى.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، ان "الشركة المنفذة للمشروع فشلت باكمال المستشفى وسط ضعف الرقابة والمتابعة من دائرة صحة المحافظة في البصرة، وبالتالي فأن التحقيق سيبدأ لمعرفة المقصر في صحة البصرة والجهات الاخرى لاحالتهم للنزاهة".

واضاف انه "من غير المعقول ان تكون الشركة استلمت 30 مليار دينار من أصل 36 مليار قيمة المشروع ونسب الانجاز بحاجة الى سنة كاملة بعمل متواصل لانجاز المشروع".

واشار الى ان "قضاء الهارثة يفتقر الى مستشفى والجميع يتوجه للمستشفيات في المركز وهذا يثقل كاهلهم بقطع المسافات لحين الوصول للمستشفى وبعض الحالات تفارق الحياة في الطريق".

وفي اذار من العام الماضي، قالت وزارة الصحة ان مستشفى الهارثة من المؤمل افتتاجه في نهاية عام 2023، الا انه بعد مرور 7 اشهر على الموعد المقرر، لايزال المستشفى لم يكتمل.