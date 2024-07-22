2024-07-22 18:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن مسلحين فتحوا نيرانهم على مجلس محافظة ميسان، ودوافعهم ما زالت “مجهولة” لغاية اللحظة. وأبلغ المصدر منصة “إيشان” قائلاً: “وابل من الرصاص أطلق من سيارة مجهولة على مجلس محافظة ميسان، والشرطة المحلية فتحت تحقيقاً في الحادثة”. وأشار إلى أن “هناك أنباء عن القبض على المتورطين، ودوافع مطلقي النار لغاية اللحظة […]

ظهرت المقالة مصدر لـ “إيشان”: مسلحون “يدكون” مجلس محافظة ميسان ودوافعهم ما زالت مجهولة أولاً على ايشان.