وزير التربية يعلن نسبة نجاح السادس الإعدادي وعدد الطلبة المتفوقين

2024-07-22 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التربية، ابراهيم الجبوري، مساء اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، عن نسبة النجاح وعدد الطلبة المتفوقين في السادس الإعدادي للدور الأول من العام الدراسي 2023 – 2024.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، ان "76 طالباً حصلوا على معدل 100%".

وأشار الى، ان "مديرية تربية صلاح الدين، أحرزت المركز الأول للفرع الأدبي".

ولفت وزير التربية الى، ان "مديريات الكرخ الأولى أولاً، والرصافة الأولى ثانياً، والنجف الأشرف ثالثاً في نسب النجاح".





ونشرت بغداد اليوم رابط نتائج السادس الاعدادي للاطلاع عليها اضغط هنـــــــــــــــــــا