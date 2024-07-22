خبير يعلق على تداولات البورصة: انخفاض حجم السيولة المحركة للأسعار

2024-07-22 18:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

علق الخبير المصرفي سيف الحلفي، الاثنين، على تداولات البورصة لهذا اليوم. وتسائل الحلفي، هل يبدو ان الاتجاه العام انصرف في مصرف بغداد في تحمل الأعباء السعرية من عروض البيع وبدا يتجه ببطيء إلى اعتاب سعرية غادرها بحذر واتجه من جديد اليها وخاصة انه لم يستطيع ان يصعد كثيرا عن سعر الافتتاح الذي ابتدأ فيه وهو 3.050 وكان هو اعلى سعر نفذ بل ولم يكن عليه في الجلسة السابقة وخاصة ان ادنى سعر بدأ يلامس 3.010 ويلاحظ انه بالرغم من كمية المضاربات التي بدأت تنخفض حتى وصلت إلى مجموع صفقاته 42 صفقة والتي أعطت مؤشراً واضحا ان معدل اسعره 3.030 اقل من سعر افتتاحه 3.050 ويبدو ان مقدار المتغيرات السعرية تقلصت بقوة بين سعر الإغلاق 3.010 ومعدل السعر الحالي 3.030 فهل سنشهد في الجلسة القادمة ضغوط سعرية متتالية أم ترقب بياناته الفصلية ستغير قواعد المعادلة السعرية القادمة والمحددة لاسعاره وخاصة الافتتاح ومعدلات السعر والإغلاق وعدد الصفقات. وأضاف أنه بالانتقال إلى حديث الساعة وبطلة المضاربات وعدد الصفقات التي كانت 220 صفقة أنها البذور نعم البذور ذات متوسط متغير النطاق السعري بين ادنى سعر مغري للشراء 9.900 الى سعر الافتتاح والذي هو اعلى سعر نفذ 10.320 وانصدم المشترون بالنزول السعري إلى قيعان 9.900 ويبدو ان الأسعار التي كانت عليها البذور وحجم الصفقات الكبيرة في الشراء في الجلسات السابقة كانت مغرية للتفريغ البيعي الذي أدى إلى انخفاض المعدل إلى 9.980 مبتعدا بنطاق سعري كبير عن اعلى سعر نفذ 10.320 التي أعطت انطباعات بحم زخوم البيع أمام ترقب طلبات الشراء لاوضاع سعرية تحقق أرباح ، فهل تتجه البذور إلى حالة الاستقرار السعري في الجلسات القادمة أم ستكون هنالك جولات مثيرة بين فروقات اعلى الأسعار إلى ادناها. وتابع الحلفي اماً مصرف الخليج بالرغم من عدد جيد من الصفقات 34 صفقة ولكن الاستحكام السعري واضح عليه من قبل القوى السهمية التي تمتلك أسهم تمكنهم من السيطرة بين أسعار الافتتاح 0.340 إلى اعلى سعر نفذ 0.350 وهنا لامجال للمضاربات والمناورات بين المديات السعرية. وبين أن نلاحظ المصرف الأهلي الذي شهد تراجع في مستوى الصفقات إلى 25 صفقة ولكن نزول في معدل سعره إلى 2.650 بعدما كان عند اعتاب 2.680 مبتعدا بقليل عن ادنى سعر 2.640 ونلاحظ متوسط نطاق المتغير السعري قد تقلص بين سعر الافتتاح والذي هو اعلى سعر نفذ 2.680 إلى ادنى سعر 2.640. وأكد أن السوق مازال يعاني بشكل عام من انخفاض حجم السيولة المحركة لاسعاره شهد عدد صفقات 647 صفقة بحجم تداول سهمي مازال دون مستوى الطموح بأحجام 341,768,431 سهم وقيمة اسمية مازالت منخفضة 773,381,662 وهنا يجب ان نقف لتحديد قوة السوق وحجم السيولة الداخلة ونسبة التداول اليومية turnover ratio.