مكافحة الارهاب يلقي القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في مناطق متفرقة

2024-07-22 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، عن القاء القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن ادامة العمليات في وَأدِ الارهاب والقضاء عليه بشكل تام، تم تنفيذ سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، اذ شرعت قطعاتنا بالتعاون والتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية بتنفيذ واجب القاء قبض لاحد مقاتلي عصابات داعش في محافظة السليمانية".

وأضاف أنه "تم ايضاً القاء القبض على أحد افراد داعش في محافظة كركوك والذي يشغل منصب ناقل ومقاتل في العصابات الإرهابية"، مبيناً أنه "ضمن عملياتنا في مكافحة آفة المخدرات تمكنت مفارزنا من القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ميسان".