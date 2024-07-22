وزير التربية يعلن إطلاق برنامج منصة "نجاح" ويقدم شكره لرئيس الوزراء

2024-07-22 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملاأعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج منصة "نجاح" الخاصة بإعلان نتائج السادس الاعدادي، فيما قدم شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعمه الملف التربوي.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)"نعلن اليوم عن نتائج الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي لفروعه كافة الدور الأول بعد إنجاز مراكز الفحص بكل دقة وإخلاص معتمدين ولأول مرة على التقنيات الالكترونية لإيصال النتائج الى الطلبة"، مقدما الشكر الى "رئيس الوزراء لدعمه الملف التربوي واعتماد الوسائل الحديثة وتذليل العقبات".وتابع "كما نشكر وكلاء وزارة التربية ولجنة الامتحانات على المراقبة والإشراف ومديرات التربية في جميع المحافظات".وبارك وزير التربية للمديريات العامة للتربية الفائزة بالمراكز الأولى وهي:المركز الأول للفرع العلميتربية الكرخ الأولىالمركز الثانيتربية الرصافة الأولىالمركز الثالثتربية النجف الأشرفالفرع الأدبيالمركز الأول مديرية تربية صلاح الدينالمركز الثاني مديرية الكرخ الاولىالمركز الثالث ممثلية أربيلالمركز الرابع مديرية تربية كربلاء المقدسةوأكد " نبارك للطلبة الأوائل، حيث حصل 76 طالبا على المركز الأول على مستوى العراق في الفرع العلمي بمعدل 100 بالمئة، وفي الفرع الأدبي حصل الطالب الأول على العراق مرتضى حبيب بإعدادية النسور في تربية الرصافة الثانية بمعدل 98،7، والطالب الثاني على العراق الفرع الأدبي علي صدام عبد الحسين بثانوية الرائد في الكرخ الاول بمعدل 98،14، والطالب الثالث على العراق الفرع الأدبي معاذ محمد، بثانوية القسانية في تربية واسط وبمعدل 98 بالمئة".