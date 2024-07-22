العراق يهدف إلى استثمار "70مقمق" من حقل بزركان لتوليد 250 ميكاواط

2024-07-22 19:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين، انها تهدف الى استثمار 70 مقمق من حقل بزركان لتوليد 250 ميكاواط.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "عملية الاسراع في استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل بزركان بمحافظة ميسان، تهدف لاستثمار (70) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) باليوم لدعم وتعزيز قطاع الطاقة لتوليد (250) ميكاواط".

واضاف ان "الوزارة تؤكد حرصها على استثمار جميع كميات الغاز المرشحة للاستثمار من الحقول النفطية"، مشيرا الى اهمية الاسراع في تنفيذ أنبوب نقل الغاز 18 عقدة ( بزركان _ حلفاية)، دعماً لاستثمار الغاز من الحقل المذكور".