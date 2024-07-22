اعتقال إرهابيين اثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات عراقية

2024-07-22 19:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في السليمانية وكركوك، وتاجر مخدرات في محافظة ميسان.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ادامة لعمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب النوعية في وَأدِ الارهاب والقضاء عليه بشكل تام نفذ ابطالنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد".

ولفت إلى أن "قطعاتنا شرعت بالتعاون والتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية، بتنفيذ واجب إلقاء قبض لأحد مقاتلي عصابات داعش في محافظة السليمانية".

وتابع: "في محافظة كركوك تمكن ابطالنا من القاء القبض على احد افراد داعش والذي يشغل منصب ناقل ومقاتل في العصابات الإرهابية".

في حين أشار إلى أنه "ضمن عملياتنا في مكافحة آفة المخدرات تمكن أبطالنا من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ميسان".