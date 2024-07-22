الحكيم يشدد على ضرورة حسم ملف الحكومات المحلية

2024-07-22 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، على ضرورة حسم ملف الحكومات المحلية ومراعاة التوازن بين المكونات.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "التقى وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني وجرى بحث تطورات المشهد السياسي والعلاقة البينية مع الاتحاد والمحطات التي جمعتنا بهم من تاريخ العراق الحديث"، مشدداً على "أهمية حسم ملف الحكومات المحلية وضرورة تنسيق المواقف لتقديم الخدمات والمضي بحملة الإعمار".

ودعا الى "تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة كركوك ومراعاة التوازن المكوناتي فيها، ودعم مسار الحكومة الاتحادية الخدمي والتنموي"، مؤكدا "أهمية الوقوف عند مستوى الرضا الشعبي الذي نالته الحكومة والقوى السياسية الداعمة لها والعمل على تعزيزه وإدامته".