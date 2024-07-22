ارتفاع مستمر .. أسعار صرف الدولار في العراق

2024-07-22 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، مع اغلاق البورصات المحلية لتداول العملة الأجنبية في بغداد ومحافظات عدة.

وكان سعر الصرف قد سجل صباح اليوم (بيع) عند 149250 ديناراً للمائة دولار.

وهذه قائمة مساء لأسعار الصرف (البيع):

بغداد (الكفاح): 149,350 ديناراً

بغداد (الحارثية): 149,400 ديناراً

أربيل: 149,550 ديناراً

البصرة: 149,150 ديناراً

النجف: 149,400 دينار

الموصل: 149,650 ديناراً

كركوك: 149,650 ديناراً

السليمانية: 149,550 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.