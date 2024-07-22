ارتفاع مستمر .. أسعار صرف الدولار في العراق
2024-07-22 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الإثنين، (22 تموز 2024)، مع اغلاق البورصات المحلية لتداول العملة الأجنبية في بغداد ومحافظات عدة.
وكان سعر الصرف قد سجل صباح اليوم (بيع) عند 149250 ديناراً للمائة دولار.
وهذه قائمة مساء لأسعار الصرف (البيع):
بغداد (الكفاح): 149,350 ديناراً
بغداد (الحارثية): 149,400 ديناراً
أربيل: 149,550 ديناراً
البصرة: 149,150 ديناراً
النجف: 149,400 دينار
الموصل: 149,650 ديناراً
كركوك: 149,650 ديناراً
السليمانية: 149,550 ديناراً
يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.