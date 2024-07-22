النفط: نهدف لاستثمار 70 مقمق من حقل بزركان لتعزيز قطاع الطاقة بـ 250 ميغاواط

2024-07-22 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة النفط، اليوم الإثنين، أنها تهدف لاستثمار 70 مقمق من حقل بزركان، لتعزيز قطاع الطاقة بـ 250 ميغاواط، مشيرة إلى أهمية "الإسراع في تنفيذ أنبوب نقل الغاز 18 عقدة ( بزركان - حلفاية)".وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر أكد- خلال ترؤسه اجتماعاً للشركات والدوائر المعنية- على "أهمية الإسراع في استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل بزركان بمحافظة ميسان، بهدف استثمار 70 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) لدعم وتعزيز قطاع الطاقة لتوليد 250 ميغاواط".وأشار الوكيل، إلى "أهمية الإسراع في تنفيذ أنبوب نقل الغاز 18 عقدة ( بزركان - حلفاية)، دعماً لاستثمار الغاز من حقل بزركان".