ارتفاع مؤشرات وول ستريت بعد خسائر أسبوعية قوية

2024-07-22 19:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، اليوم الإثنين، بفضل انتعاش أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد أن تكبدت الأسهم أسوأ خسائر أسبوعية منذ أبريل الماضي.وارتفع المؤشر الرئيسي ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 110 نقاط أو 0.3%.المصدر: رويترز