ارتفاع مؤشرات وول ستريت بعد خسائر أسبوعية قوية
2024-07-22 19:54:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، اليوم الإثنين، بفضل انتعاش أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد أن تكبدت الأسهم أسوأ خسائر أسبوعية منذ أبريل الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 110 نقاط أو 0.3%.
المصدر: رويترز
ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، اليوم الإثنين، بفضل انتعاش أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد أن تكبدت الأسهم أسوأ خسائر أسبوعية منذ أبريل الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 110 نقاط أو 0.3%.
المصدر: رويترز