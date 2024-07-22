2024-07-22 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت مديرة جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة، كيمبرلي تشيتل، عدم وجود أدلة عن تورط جهة حكومية أو أجنبية بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وقالت تشيتل في مؤتمر صحفي: “كنا سنلغي تجمع ترامب الانتخابي لو علمنا بأن تهديدا محددا يستهدفه”. وأضافت: “لا أدلة تشير إلى أن جهة حكومية أو أجنبية تقف وراء محاولة اغتيال […]

ظهرت المقالة جهاز الخدمة السرية الأمريكي: لا أدلة على تورط جهة حكومية أو أجنبية بمحاولة اغتيال ترامب أولاً على ايشان.