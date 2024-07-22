قرارات جديدة من المجلس الوزاري للاقتصاد

2024-07-22 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر المجلس الوزراء للاقتصاد، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، عدداً من القرارات التي تخص السلة الغذائية والمواد الانشائية المستوردة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، حيث تم خلال الاجتماع التوصية إلى مجلس الوزراء بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية الخاصة بالسلة الغذائية (البطاقة التموينية) والمستوردة باسم وزارة التجارة دعماً لأمن المواطن الغذائي".

وأضاف أن "المجلس قرر شمول المواد الإنشائية المستوردة من قبل الشركات الاستثمارية بإجراءات الفحص المسبق".