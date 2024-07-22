لمواجهة "الأزمة الحادة".. الأمم المتحدة في العراق والموارد المائية تطلقان حملة "الماء حياة"

2024-07-22 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت الأمم المتحدة في العراق، يوم الاثنين، بالشراكة مع وزارة الموارد المائية العراقية حملة مهمة تحت شعار "الماء حياة" لمواجهة أزمة المياه الحادة التي تواجه العراق.

وبحسب بيان للأمم المتحدة، ورد لوكالة شفق نيوز، تهدف حملة التوعية، التي تستمر لعام كامل وتحمل عنوان "الماء حياة - كل قطرة مهمة"، إلى رفع وعي المواطنين العراقيين بالوضع الحرج الذي تمر به مواردهم المائية، وتعزيز شعورهم بالمسؤولية للتخفيف من حدة هذه الأزمة.

وتم عقد فعالية الإعلان عن الحملة في وزارة الموارد المائية، وتخلله تقديم نظرة عامة عن الحملة، تبعه مناقشات مهمة ومؤتمر صحفي.

وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، بحسب ما ورد في البيان: "تلتزم وزارتنا بتحديث استراتيجيات إدارة المياه وإدخال تقنيات الري الحديثة في مشاريع الاروائية. هذه الجهود ضرورية لمنع الهدر واستنفاد مواردنا المائية وضمان استخدام كل قطرة ماء بكفاءة و بشكل صحيح. لقد كان التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أساسياً في هذه التطورات. نحن ممتنون لدعمهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الممارسات المستدامة".

وقد شدد غلام محمد اسحق زي، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، على الحالة الملحة والجهد الجماعي المطلوب لمواجهتها. وقال في معرض حديثه "إن الماء هو جوهر الحياة، لكننا نواجه حالياً أزمة كبيرة. ففي السنوات الأخيرة انخفضت مناسيب الأنهار وجفت الحقول بشكل أكبر من أي وقت مضى".

وتابع اسحق زي: "يمكننا مواجهة هذا التحدي من خلال الجهود الجماعية والتعاون المشترك واتخاذ خطوات حاسمة، كتطوير منظومات المياه وحماية الأنهار من التلوث والاستثمار في الممارسات المبتكرة لإدارة المياه هي أمور بالغة الأهمية في هذا الصدد. لنعمل سويةً لحماية المياه من أجل مستقبل العراق، فكل قطرة مهمة وكذلك كل إجراء".

وستنظم حملة "الماء حياة" من خلال أربع مراحل خلال العام المقبل؛ حيث ستركز المرحلة الأولى على رفع مستوى الوعي حول أزمة المياه وآثار تغير المناخ، أما المرحلة التالية فسيتم خلالها التعريف باللاعبين الرئيسيين المشاركين في إدارة موارد المياه في العراق، وتعزيز الشعور بالمسؤولية والتعاون.

وستعرض المرحلة الثالثة المشاريع والجهود الحالية التي تبذلها الحكومة العراقية ووكالات الأمم المتحدة، مع تسليط الضوء على النجاحات والمبادرات الجارية. أما المرحلة النهائية فستنظر نحو المستقبل، وتحدّد الخطط والاستراتيجيات لمواصلة معالجة أزمة المياه وتسليط الضوء على مشاركة العراق في المحافل الدولية والجهود المبذولة لتأمين الدعم والتمويل لمشاريع المياه، بحسب البيان.

وأكد البيان أن حملة "الماء حياة" تمثل "جهداً موحداً تقوم به وكالات الأمم المتحدة والحكومة العراقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التي تواجه البلاد إلحاحاً، ويمكن من خلال هذه الحملة تحقيق تقدم كبير في الحفاظ على المياه وإدارتها، بما يضمن تحقيق مستقبلٍ مستدام وأفضل لجميع العراقيين".