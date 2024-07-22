نائب رئيس مجلس النواب: ضرورة المحافظة على هيبة المؤسسات الدستورية في الدولة

2024-07-22 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله، اليوم الإثنين، على ضرورة المحافظة على هيبة المؤسسات الدستورية في الدولة.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة المجلس عقدت اجتماعــاً موسعاً بحضور رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ونائب الرئيس شاخەوان عبد الله، مع رؤساء الكتل واللجان النيابية في القاعة الدستورية".وأضاف البيان، أنه "جرى بحث الموضوعات التي تتعلق بسير الأعمال مع بداية الفصل التشريعي الجديد، وبذل المزيد من الجهود للمضي في أداء مهام ومسؤوليات السلطة التشريعية لعقد الجلسات ومواصلة عمل اللجان النيابية وتنظيم جداول الأعمال وإدراج القوانين وفق الأهمية والسياقات التشريعية والنظام الداخلي، فضلاً عن مناقشة الموقف التشريعي من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة والتعديلات والمقترحات".وأشار نائب الرئيس- بحسب البيان- إلى "أهمية استمرار عمل اللجان والتعاون في سبيل إقرار القوانين والتشريعات اللازمة والتي تمس حياة المواطنين ومعالجة المشاكل والمعاناة، فيما أكد على ضرورة المحافظة على هيبة المؤسسات الدستورية في الدولة ولاسيما المؤسسة التشريعية (بيت الشعب)"، مضيفاً، "هناك مساحة قانونية لعمل النائب ودوره الميداني ضمن صلاحياته الرقابية والتشريعية لمعالجة الملفات والقضايا المهمة".