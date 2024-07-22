أبرزها التسول والاسلحة.. اربيل تكثف حملاتها لإنهاء "ظواهر مثيرة للمشاكل"

2024-07-22 21:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل يوم الاثنين، تشديد الاجراءات على الاسلحة و السيارات غير المرخصة.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس الحكومة المحلية اوميد خوشناو عقد اجتماعا مع اللجان الامنية في اربيل حول الوضع الأمني في المحافظة".

واكد خوشناو ضرورة تشديد الاجراءات وتكثيف الحملات لإنهاء ظاهرة التسول و ضبط الاسلحة والسيارات والدراجات غير المرخصة، مشيرا إلى أنها "مصدر لاثارة المشاكل للمواطنين".