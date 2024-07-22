السوداني يبحث مع وزير الداخلية الإيراني "ملفات مهمة" أبرزها في مجال مكافحة المخدرات

2024-07-22 21:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد وحيدي، "أهمّ" ملفات التعاون المشترك بين البلدين، ومشاركة الوفد الإيراني في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدّرات، وأبرز التوصيات المهمّة التي خرج بها المؤتمر وفق بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن "اللقاء شهد مناقشة تعزيز التعاون الأمني في مجال ضبط الحدود المشتركة، وكذلك تنفيذ الاتفاق الأمني وتطوير العمل به، بما يؤكد منع استخدام الأراضي العراقية أو الإيرانية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، واستغلالها من قبل جماعات خارجة عن القانون".

كما بحث اللقاء في وسائل تسهيل تفويج الزائرين من قاصدي العتبات المقدّسة والقرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد، وسبل توفير الانسيابية العالية لانتقالهم خلال تواجدهم، فضلاً عن استعراض مختلف أوجه التعاون الاقتصادي، بما يصبّ في مصلحة البلدين الصديقين، بحسب البيان.