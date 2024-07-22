2024-07-22 21:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دافعت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، عن مشروع مد أنبوب نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن، بهدف تنويع منافذ التصدير. وقال مجلس النواب، في بيان صحفي اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، التقت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية برئاسة النائب هيبت الحلبوسي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة اليوم الإثنين، وزير النفط حيان عبد الغني بحضور الوكلاء في مقر الوزارة ببغداد؛ لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع النفطي. وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع بحث أهمية استثمار الغاز في العراق، وضرورة تعدد منافذ تصدير النفط الخام، حيث تم مناقشة تفاصيل خط الأنبوب الإستراتيجي الممتد من محافظة البصرة إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار، والسعي لأن تصل طاقته التصديرية إلى مليونين برميل يومياً، كما تم بحث تزويد المصافي بالنفط الخام. وأضاف رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش التشريعات القانونية المتعلقة بعمل وزارة النفط، وبشكل خاص قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 التعديل الرابع، حيث طلبت اللجنة اجراء تعديلات على القانون وبما يتوافق مع البيئة الاستثمارية ليكون القانون جاذب للاستثمار، إضافة إلى بحث توصيات اللجان الفرعية في لجنة النفط والغاز النيابية والمعنية بتقييم أداء المدراء العامين في وزارة النفط، ومتابعة توزيع المنافع الأجتماعية من قبل الوزارة.